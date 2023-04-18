Власть 18 апреля 2023, 04:59 США забыли о риске глобального конфликта из-за Украины — Антонов Посол России в США Антонов: Штаты забывают о рисках глобального конфликта из-за Украины Pixabay

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В США забывают о рисках глобального конфликта из-за ситуации на Украине, беспрецедентная помощь толкает украинских деятелей на новые преступления. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводит пресс-служба дипмиссии в Telegram-канале.

Антонов прокомментировал слова представителя Пентагона о рисках эскалации конфликта на Украине.

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«Представитель Пентагона прямо заявил, что администрация при поставках вооружений на Украину никак не ограничивала себя из-за вероятных рисков эскалации», — заявил Антонов.

В Вашингтоне признали, что на протяжении всего конфликта проводят «провокационную линию» по отношению к России. Попустительство со стороны США провоцируют деятелей в Киеве на новые преступления, заявил посол. Слова представителя Пентагона об обеспокоенности возможным применением американского оружия для ударов по территории России посол подверг сомнению.

«Если бы Соединенные Штаты действительно учитывали этот важнейший аспект, то мигом пресекли бы подобные попытки украинских радикалов», — отметил Антонов.

Российский дипломат назвал США «вдохновителем» украинского конфликта.