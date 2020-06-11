США выделят Украине $250 млн военной помощи

«Министерство обороны (США — прим. ред.) объявило сегодня о своих планах (выделения — прим. ред.) 250 миллионов долларов в 2020 финансовом году <…> на дополнительную подготовку, закупку снаряжения и обучение в целях укрепления потенциала Украины, » — говорится в документе.

В нем отмечается, что это решение укрепляет «давние отношения между США и Украиной в сфере обороны». Вместе с тем в заявлении Украина описывается как «ключевой партнер» США «на переднем крае стратегической конкуренции с Россией».

Пентагон уточняет, что данная помощь пойдет на улучшение украинских военных сил. В том числе покупку нового оборонного оборудования, укрепление военно-медицинской службы и «киберзащиты и стратегической связи» «в целях противодействия российским наступательным операциям в киберпространстве и дезинформации».

Ранее Европейский союз предоставил Украине кредит в размере 500 миллионов евро. Их выделили на поддержку экономики из-за пандемии коронавируса.