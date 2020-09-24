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    24 сентября 2020, 10:40

    США выделят 75 млн долларов для развития самоуправления на Украине

    Полина Петрова

    Представители Агентства США по международному развитию (USAID) сообщили о намерении оказать Украине денежную помощь в размере 75 миллионов долларов для улучшения работы органов местного самоуправления.
    США выделят 75 млн долларов для развития самоуправления на Украине

    Уточняется, что новая «Инициатива USAID в области управления и подотчетности на местах» будет реализована в течение пяти лет. В рамках программы будет разработана методология стратегического планирования, пишет сайт RT.

    Руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко подчеркнул, что USAID оказывает поддержку Украине в долгого периода. При этом сказать, что эта деятельность имеет положительный эффект, нельзя.

    Новости SMI.FM