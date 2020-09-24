США выделят 75 млн долларов для развития самоуправления на Украине

Представители Агентства США по международному развитию (USAID) сообщили о намерении оказать Украине денежную помощь в размере 75 миллионов долларов для улучшения работы органов местного самоуправления.

Уточняется, что новая «Инициатива USAID в области управления и подотчетности на местах» будет реализована в течение пяти лет. В рамках программы будет разработана методология стратегического планирования, пишет сайт RT.

Руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко подчеркнул, что USAID оказывает поддержку Украине в долгого периода. При этом сказать, что эта деятельность имеет положительный эффект, нельзя.