США выделит 275 миллионов долларов на военные нужды Украины
Военную помощь для Киева хотят включить в проект американского бюджета на 2021 год. Это предложение поступило от Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, сообщило ИА «Политика сегодня».
Изначально США планировали оказать Украине финансовую помощь в размере 25 миллионов долларов. Средства предлагают вложить исключительно на развитие военной сферы: подготовку армии, а также на предоставление и транспортировку вооружения и американских разведчиков.
Сумма рассматриваемых дотаций увеличилась на 250 миллионов. Однако, документ должны еще утвердить.
Ранее, главный командующий украинским флотом заявил о готовности к войне с Россией.