США выделит 275 миллионов долларов на военные нужды Украины

Изначально США планировали оказать Украине финансовую помощь в размере 25 миллионов долларов. Средства предлагают вложить исключительно на развитие военной сферы: подготовку армии, а также на предоставление и транспортировку вооружения и американских разведчиков.

Сумма рассматриваемых дотаций увеличилась на 250 миллионов. Однако, документ должны еще утвердить.

Ранее, главный командующий украинским флотом заявил о готовности к войне с Россией.