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    08 июля 2020, 12:46

    США выделит 275 миллионов долларов на военные нужды Украины

    Алена Кудырко

    Военную помощь для Киева хотят включить в проект американского бюджета на 2021 год. Это предложение поступило от Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, сообщило ИА «Политика сегодня».

    Изначально США планировали оказать Украине финансовую помощь в размере 25 миллионов долларов. Средства предлагают вложить исключительно на развитие военной сферы: подготовку армии, а также на предоставление и транспортировку вооружения и американских разведчиков.

    Сумма рассматриваемых дотаций увеличилась на 250 миллионов. Однако, документ должны еще утвердить.

    Ранее, главный командующий украинским флотом заявил о готовности к войне с Россией.