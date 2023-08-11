Власть 11 августа 2023, 09:49 США выделили новые миллиарды долларов для поддержания мифа о «великом контрнаступлении» — Медведев Зампред Совбеза Меведев: выходом для Украины была бы капитуляция, но США не хотят этого Министерство обороны Украины

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Выделение Соединенными Штатами очередных денег киевскому режиму преследует цель поддерживать миф о «великом контрнаступлении». Однако к миру может привести только капитуляция Украины, которой не хотят ни украинские, ни американские власти. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Просвещенный мир в очередной раз вздрогнул, узнав о выделении десятков бессмысленных миллиардов долларов для зомби из страны 404», — написал он.

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По его словам, выделенные деньги очень важны для американских демократов и их союзников из Евросоюза.

«Ведь миф „великого контрнаступления“ поддерживает миф „великой экономики доллара“», — отметил Медведев.

Он выразил мнение, что украинцам нужна капитуляция, которая, вероятно, открыла бы для них «путь к миру». Однако этого не хочет ни руководство США, ни власти Украины.

Зампред Совета безопасности РФ добавил, что киевскому режиму сейчас уже ничего не поможет. Ведь он уже «перешел в стадию посмертного гниения».

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден попросил у конгресса выделить для помощи Украине еще более 13 миллиардов долларов. Деньги пойдут на новое оружие и снаряжение для ВСУ.