США ввели против России новые санкции

Власти Вашингтона ввели санкции против трех россиян и пяти компаний. Они связаны с предпринимателем Евгением Пригожиным.

Как сообщает РИА «Новости», в американском Минфине ограничения объяснили «причастностью» этих лиц и организаций к вооруженному конфликту в Донбассе, а также вмешательству в выборы США.

Отмечается, что под санкции попали Михаил Потепкин, Игорь Лавренков и Андрей Мандель. В ограничительный список включены компании: ООО «М Инвест», связанная с ней Meroe Gold Co. Ltd, Shine Dragon Group Limited, Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited и Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp. Со., Limited.

В середине марта директор компании «Конкорд» Евгений Пригожин намеревался взыскать с США компенсацию в 50 миллиардов долларов. На протяжении двух лет его фирму незаконно преследовали и вводили санкции по обвинению во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.