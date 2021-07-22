Власти США ввели новые санкции против Кубы. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные американского Минфина.

Под ограничения попали министр обороны республики Альваро Лопеса Миеру, а также одно из подразделений кубинского МВД.

Ранее Джо Байдена обвинили в голоде на Кубе. По словам активистов, американский президент использует санкции против страны, чтобы в стране не было продуктов.

«США используют голод как оружие и предостерегают правительство Кубы от применения насилия», — заявила руководитель организации «Национальная сеть по проблемам Кубы» Шерил Лабаш.