США ввели новые санкции против Кубы
Власти США ввели новые санкции против Кубы. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные американского Минфина.
Под ограничения попали министр обороны республики Альваро Лопеса Миеру, а также одно из подразделений кубинского МВД.
Ранее Джо Байдена обвинили в голоде на Кубе. По словам активистов, американский президент использует санкции против страны, чтобы в стране не было продуктов.
«США используют голод как оружие и предостерегают правительство Кубы от применения насилия», — заявила руководитель организации «Национальная сеть по проблемам Кубы» Шерил Лабаш.