Важное 07 апреля 2023, 15:25 США возобновили одну из военно-биологических программ на Украине Генерал Кириллов: США возобновили одну из военно-биологических программ на Украине piqsels

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Соединенные Штаты по-другому назвали военно-биологическую программу, которая проводится на Украине. Так они постарались скрыть истинное назначение проекта. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщил ТАСС.

По его словам, после обнародования Минобороны РФ информации о военно-биологической деятельности Пентагона США решили скрывать истинный характер проводимых им работ.

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«Решено изменить название программы „Совместные биологические исследования“, которая фактически направлена на разработку компонентов биологического оружия», — сказал Кириллов.

Он раскрыл, что американская программа называется «Исследования по бионадзору», в ее рамках Минобороны США собирается и дальше исследовать опасные патогены, собирать биоматериал и отправлять его своим специалистам.