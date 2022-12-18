Власть 18 декабря 2022, 04:28 США в отношениях с Россией испытывают потребность самоутверждаться — Антонов Посол Антонов: Вашингтону нужно постоянно самоутверждаться через конкуренцию с Россией YouTube

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Соединенные Штаты в отношениях с Россией испытывают потребность самоутверждаться, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат отметил, что складывается впечатление, что во властных коридорах США бродит призрак СССР. Слова посла привело издание Newsweek.

«Кажется, Вашингтону нужно постоянно самоутверждаться через конкуренцию с Россией. Выглядит так, будто призрак Советского Союза до сих пор бродит по властным коридорам американской столицы, а холодная война не закончилась вовсе», — заявил Антонов.

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Посол выразил мнение, что Штаты создают на границе с Россией зону нестабильности из-за «гена исключительности». Восстановление авторитета России США восприняли болезненно, отметил Антонов.

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«Под предлогом событий на Украине администрация [США] разрушает взаимовыгодные связи между Россией и Европой, делая последнюю зависимой от Вашингтона», — заявил дипломат.

Россию признали слишком большой и важной, чтобы изолировать ее с помощью санкций. Финансовые рестрикции не заморозили российскую экономику и не помешали РФ экспортировать энергоносители, отметил американский обозреватель.