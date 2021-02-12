США уже ничем не запугают Россию, поэтому пусть перестанут вмешиваться во внутренние дела России. Такое мнение выразил депутат Госдумы Руслан Бальбек, сообщило РИА «Новости».

«Сколько существует Россия, столько и было нападок и санкций. Крым — наш. Мы его не отдадим, невзирая ни на какие угрозы. Да и, если честно, Вашингтону нас уже и пугать нечем», — заявил Бальбек.

По его мнению, Вашингтон «работает на публику». Россия не признает Америку дружественным государством до тех пор, пока та не перестанет вмешиваться во внутренние дела РФ.

Власти России самостоятельно разберутся во внутригосударственных вопросах, добавил депутат. Поэтому Москва не нуждается в чьих-либо консультациях.

Ранее политический координатора постпредства США при ООН Родни Хантер заявил, что США не откажутся от санкций, если Россия продолжит свою линию по Украине. Америка никогда не признает Крым российским, отметила Общественная служба новостей.