Америка замалчивает планы по развертыванию новых ядерных вооружений, а также утаивает факты приближения военно-стратегической инфраструктуры НАТО к границам России. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Так ведомство отреагировало на доклад госдепартамента США «О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения».

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что заход со стороны Америка на проблематику нестратегического ядерного оружия (НСЯО) выглядит «весьма циничным».

«Недобросовестно подменяется серьезный анализ ситуации в данной сфере попытками уличить Россию, последовательно сохраняющую все НСЯО в неразвернутом виде на национальной территории, в отходе от имеющих добровольный характер „президентских инициатив“ 1991-92 годов», — сказано в сообщении.

В тексте сказано, что такие замечания Вашингтон озвучивает в тот период, когда действия самой Америки напрямую противоречат требованиям Договора о нераспространении ядерного оружия. Захарова подчеркнула, что речь идет про действия США и союзников по отработке навыков применения развернутого в Европе американского НСЯО в рамках «совместных ядерных миссий» НАТО.

«При этом замалчиваются тектонические сдвиги в области евробезопасности, вызванные приближением военно-стратегической инфраструктуры НАТО к российским рубежам, а также собственные планы США по развертыванию новых ядерных вооружений вразрез с упомянутыми «президентскими инициативами», — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД также обратила внимание на очередной доклад Госдепа, который опубликовали 15 апреля — «О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения».

Она отметила, что в документе нет убедительной доказательной базы — он лишь тиражирует откровенно ложные обвинения, а также утаивает нарушения соглашений и договоров в области контроля над вооружениями со стороны Америки. Эти критерии, по мнению Захаровой, относят доклад к «категории информационного шума», а заявления в нем способны вызывать лишь недоумение.