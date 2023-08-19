Власть 19 августа 2023, 00:42 США уличили в попытке нанести стратегическое поражение России Лавров: США продолжат конфликт на Украине ради поражения России РИА «Новости»

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США говорят о «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского, потому что не хотят прекращать украинский конфликт. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу «Международная жизнь».

«Их официально заявленная задача — нанести России „стратегическое поражение“, максимально ослабить нас в военном, экономическом и политическом плане», — заявил министр.

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По словам Лаврова, ультимативная позиция Запада не приведет к миру. Россия никогда не согласится с ущемлением своих интересов в сфере безопасности и произволом в отношении русскоговорящих людей. При этом спонсоры Украины не понимают, что таким поведением только затягивают конфликт.

«Россия будет защищать своих людей и свои жизненные интересы всеми средствами. И будет лучше, если наши оппоненты как можно скорее поймут полную бесперспективность конфронтации с Россией и перейдут к более цивилизованным, политико-дипломатическим способам обеспечения баланса интересов», — подчеркнул дипломат.

Ранее Сергей Лавров заявил, что поставки западного оружия Украине существенно повышает риск прямого столкновения ядерных держав.