05 мая 2023, 00:14
США уличили в использовании «марионеток» в Киеве для все более опасных провокаций
Замглавы МИД Рябков: США используют «марионеток» в Киеве для все более опасных провокаций
Соединенные Штаты Америки используют киевских «марионеток» для того, чтобы устраивать все более опасные провокации. Об этом в эфире Первого канала заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Думаю, что любой здравомыслящий человек в любой стране поймет, что речь идет о том, что США продолжают эскалационный курс и используют своих подопечных в Киеве, своих „марионеток“ там для организации и осуществления все более вызывающих и все более опасных провокационных действий», — прокомментировал замглавы МИД атаку беспилотников на Кремль.
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Рябков отметил, что отношения между Россией и США подошли к критической точке. Страны находятся на грани открытого вооруженного противостояния. Политик отметил, что Россия старается удержать отношения от провала в эту пропасть.
О попытке атаковать Кремль ранее сообщила пресс-служба. Для атаки использовали два беспилотника, которые нейтрализовали в воздухе российские спецслужбы.
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