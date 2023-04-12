Власть 12 апреля 2023, 21:08 США указали на бессмысленность попыток давить на Россию по ситуации с Гершковичем Захарова: попытки США оказать давление на Россию в ситуации с Гершковичем бесперспективны РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала бессмысленными и бесперспективными любые попытки США давить на органы власти и суд в России из-за Эвана Гершковича. Присвоенный американскому журналисту статус «незаконно удерживаемого» не имеет влияния на предоставление ему консульского доступа, отметила она в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

«США создали шум вокруг журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, но это ни разу не помогало», — подчеркнула Захарова.

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Представитель российского МИД добавила, что вопрос о посещении журналиста представителями американского посольства в Москве рассматривается. Его решат в ближайшее время «в соответствии с консульской практикой и российским законодательством».

«Подчеркну, что любые попытки оказывать давление на российские органы власти и суд, настаивая на „особом отношении“ к преступившим российский закон гражданам США, бессмысленны и бесперспективны», — сказала Захарова.

Присвоенный Гершковичу американскими властями статус «незаконно удерживаемого», обратила она внимание, не играет никакой роли.

«Мы видим странную динамику создания шума с подачи американских властей или каких-то других структур вокруг этой ситуации. Видимо, они считают, что если будут громче шуметь, это как-то им поможет. Но они, наверное, забыли опыт своего предыдущего периода», — заключила дипломат.

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков призвал не оказывать давления на Россию в вопросе доступа к арестованному американскому репортеру. Возможность консульского доступа к арестованному в России Гершковичу рассмотрят в соответствии с законом.