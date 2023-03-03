Власть 03 марта 2023, 12:54 США стали наращивать поставки оружия на Украину и склоняют к этому Европу — Песков Представитель Кремля Песков: США наращивают поставки на Украину и склоняют к этому Европу

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Россия видит, что США намерены наращивать поставки оружия киевскому режиму и склонять к этому же страны ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Мы констатируем продолжающуюся линию США на то, чтобы самим увеличивать поставки вооружений и склонять к этому своих подопечных в Европе, то есть страны ЕС, к тому, чтобы увеличивать аналогичные поставки», — сказал он.

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Песков отметил, что увеличение западными странами военной помощи Украине легло тяжелым бременем на экономику этих государств. Кроме того, такие действия западных властей плохо сказываются на состоянии их граждан.

Ранее газета Financial Times заявила, что у Евросоюза заканчиваются запасы оружия. При этом новое Европа быстро произвести не может. Издание отметило, что некоторые страны хотят получать деньги за свои поставки на Украину.