Власть 08 февраля 2023, 08:18 США стали чаще нарушать соглашения о штаб-квартире ООН — МИД России МИД России: нарушения США соглашения о штаб-квартире ООН участились РИА «Новости»

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Россия намерена добиться запуска процедуры арбитража против Соединенных Штатов в связи с несоблюдением этой страной соглашения о статусе пребывания штаб-квартиры Организации Объедкиных Наций (ООН). В последнее время нарушения со стороны США участились. Такое заявление сделал директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев в интервью РИА «Новости».

По его словам, Штаты своими действиями заставляют сомневаться в обоснованности их права сохранять статус государства, где находятся ключевые офисы ООН.

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«В последнее время нарушения американцами обязательств по соответствующему соглашению со всемирной Организацией 1947 года не просто не прекратились, но и участились», — сказал он.

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Речь, в частности, идет о невыдаче без причин виз делегатам для участия в мероприятиях по линии ООН, а также об активизации ограничений на передвижения работающих в Нью-Йорке иностранных дипломатов. Кроме того, зафиксированы «рейдерские» захваты собственности диппредставителей, что нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года.

Ильичев отметил, что жертвой американского произвола стала не только Россия, но и другие «неугодные» государства, обращающие внимание на неправомерное поведение представителей США во время дискуссий.

«Со своей стороны намерены и впредь добиваться от генсекретаря ООН Антониу Гутерриша запуска процедуры арбитража против американцев, предусмотренной указанным соглашением 1947 года», — подчеркнул представитель МИД России.

Он добавил, что у Гутерриша есть такие полномочия.