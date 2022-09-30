Важное 30 сентября 2022, 10:42 Поделиться Telegram

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Viber США создавали вблизи границ России компоненты биологического оружия — Лавров Глава МИД Лавров: США создавали вблизи границ России компоненты биологического оружия РИА «Новости»

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США создавали вблизи границ России компоненты биологического оружия и отрабатывали механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он пояснил, что об этом свидетельствуют данные, обнаруженные в ходе спецоперации.

Министр выступил с заявлением на XVIII заседании совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран — участников СНГ по вопросам разведдеятельности, написал ТАСС.

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«Имеются веские основания предполагать, что в непосредственной близости от границ России, по сути, создавались компоненты биологического оружия, отрабатывались механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки», — сказал Лавров.

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Он обратил внимание, что на Украине при поддержке Пентагона реализовывались незаявленные военно-биологические программы, которые представляли прямую угрозу не только для России. Глава МИД отметил, что США делали все возможное, чтобы скрыть следы своих экспериментов на ныне освобожденных территориях.

Лавров напомнил, что ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявляла о рисках попадания сведений о деятельности лабораторий Пентагона на Украине к России.

«Значит, есть что скрывать», — подчеркнул министр.

Глава МИД РФ также указал на то, что Россия требовала от США предоставить необходимые разъяснения и обеспечить полную транспарентность и легитимность их биологических программ по всему миру. Реакции со стороны Соединенных Штатов пока не последовало.

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