США снова отказали в визах российским дипломатам

Она напомнила, что крепость Форт-Росс в Калифорнии основали русские первопроходцы, но при этом россиян на форум не пустили.

МИД обвинил США в развязывании визовой войны Подробнее

«Практика затягивания выдачи российским делегациям американских виз, и даже прямого отказа в выдаче виз, приобрела широкий и, к сожалению, регулярный характер», — отметила Мария Захарова.

На минувшей неделе не смогли отправиться на 74-ю сессию Генассамблеи ООН глава генерального секретариата МИД Сергей Бутин, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также переводчики делегации. Всем им посольство США в России не выдало въездных виз.

Посольство США в России назвало неполучение виз членами делегации «технической ошибкой». Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон развязал визовую войну и заявил, что Москва думает над зеркальным ответом.