  • США снова отказали в визах российским дипломатам

    03 октября 2019, 17:39

    Анатолий Минкин

    Дипломаты министерства иностранных дел России не смогли на этой неделе выехать на форум «Диалог Форт-Росс» в США. Американское посольство не выдало им визы. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
    США снова отказали в визах российским дипломатам

    Она напомнила, что крепость Форт-Росс в Калифорнии основали русские первопроходцы, но при этом россиян на форум не пустили.

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    «Практика затягивания выдачи российским делегациям американских виз, и даже прямого отказа в выдаче виз, приобрела широкий и, к сожалению, регулярный характер», — отметила Мария Захарова.

    На минувшей неделе не смогли отправиться на 74-ю сессию Генассамблеи ООН глава генерального секретариата МИД Сергей Бутин, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также переводчики делегации. Всем им посольство США в России не выдало въездных виз.

    Посольство США в России назвало неполучение виз членами делегации «технической ошибкой». Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон развязал визовую войну и заявил, что Москва думает над зеркальным ответом.