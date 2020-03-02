    02 марта 2020, 23:49

    США сняли санкции с двух российских компаний

    Арина Гудилова

    Минфин США исключил из списка две российские компании, на которые были наложены ограничения в июне 2017 года. На сайте ведомства опубликовано сообщение, в котором говорится, что АО «Независимая нефтегазовая компания» (ННК) и «ННК-Приморнефтепродукт» исключены из санкционного списка.
    США сняли санкции с двух российских компаний

    «Санкции США не обязательно должны быть постоянными; они призваны обеспечить позитивное изменение поведения. Соединенные Штаты ясно дали понять, что снятие санкций доступно для лиц, связанных с Северной Кореей, которые предпринимают конкретные и значимые действия, чтобы не допустить ограничительных мер», — сказано в сообщении ведомства.

    Летом 2017 года Соединенные Штаты ввели ограничения на работу российский компаний. Им заблокировали активы и счета в США, а также запретили любые операции с американскими резидентами.

    Причиной для введения санкций стал якобы контракт ННК на поставку нефти в Северную Корею и отгрузка нефтепродуктов на 1 миллион долларов. Российская компания договорные отношения с КНДР отвергала.

    В 2018 году Худайнатов заявил, что ННК подала ходатайство об исключении двух организаций из ограничительного списка в управление Минфина США.

    Ранее Минфин США ввел санкции против компании Rosneft Trading, S.A. Причина — продажа венесуэльской нефти.