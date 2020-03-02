США сняли санкции с двух российских компаний

«Санкции США не обязательно должны быть постоянными; они призваны обеспечить позитивное изменение поведения. Соединенные Штаты ясно дали понять, что снятие санкций доступно для лиц, связанных с Северной Кореей, которые предпринимают конкретные и значимые действия, чтобы не допустить ограничительных мер», — сказано в сообщении ведомства.

Летом 2017 года Соединенные Штаты ввели ограничения на работу российский компаний. Им заблокировали активы и счета в США, а также запретили любые операции с американскими резидентами.

Причиной для введения санкций стал якобы контракт ННК на поставку нефти в Северную Корею и отгрузка нефтепродуктов на 1 миллион долларов. Российская компания договорные отношения с КНДР отвергала.

В 2018 году Худайнатов заявил, что ННК подала ходатайство об исключении двух организаций из ограничительного списка в управление Минфина США.

Ранее Минфин США ввел санкции против компании Rosneft Trading, S.A. Причина — продажа венесуэльской нефти.