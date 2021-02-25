Активно вмешиваются во внутренние дела других государств США, но не Россия. Поэтому РФ явно не представляет угрозу всему миру. Такое заявление сделал депутат Госдумы Руслан Бальбек, его слова привел сайт RT.

Именно Америка активно вмешивается во внутренние дела других стран. Для США авианосец — главный довод в любой беседе, поэтому зря американский командующий строит из себя миротворца, сказал Бальбек. Штаты и их союзники вынуждают Россию защищать свои интересы и усиливать оборонный потенциал. А это приведет к очередным заявлениям о растущей «милитаризации» России.

По словам депутата, сегодня «призрак российской угрозы» — стабильный заработок корпораций, зарабатывающих на продаже вооружений.

«Потерять такой денежный поток они боятся, используют все свои возможности для поддержания этого тренда», — добавил Бальбек.

Ранее командующий силами США в Европе и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия дестабилизирует ситуацию во всем мире и несет угрозу для США и их союзников в Европе.