«Впечатление такое, что американская администрация поставила перед собой задачу разрушить все, что было достигнуто в области нераспространения и контроля над вооружениями за последние 50 лет», — отметила она.

Америка подписала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в 1996 году, но не ратифицировала документ. Россия неоднократно заявляла, что именно из-за этих действий со стороны США договор не сдвинулся с места. Теперь же Вашингтон намерен отозвать свою подпись. Эти предположения СМИ связаны с тем, что Штаты сейчас обвиняют Россию в несоблюдении «американских стандартов» нулевого порога ядерных испытаний. Именно таким образом американские власти готовятся к выходу из договора.

Подобным образом ранее США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также из Договора по открытому небу. В тех случаях Америка обвиняла Россию в нарушениях и в итоге объявила о выходе.