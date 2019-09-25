США прокомментировали невыдачу виз 10 российским делегатам

Кремль пообещал США «жесткую реакцию» на отказ выдать визы дипломатам Подробнее

Так там прокомментировали невыдачу въездных документов 10 членам российской делегации, которые собирались на Генассамблею ООН.

«Мы оцениваем каждую заявку на выдачу въездной визы на индивидуальной основе и в соответствии с существующим законодательством и обязательствами. Мы серьезно относимся к своим обязательствам по соглашению о штаб-квартире ООН», — сообщила собеседница агентства.

Представительница Госдепартамента не стала комментировать причины невыдачи виз, сославшись на «конфиденциальный характер» рассмотрения обращений иностранцев.

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«В связи с этим мы не можем обсуждать конкретные вопросы, связанные с визами», — отметила представительница Госдепа.

В числе тех россиян, кому не выдали визу, оказался глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

В Кремле и МИД России заявили, что США нарушили свои международные обязательства. Представитель генсека ООН сообщил, что организация разбирается в ситуации.