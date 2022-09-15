США обвинили в прямом вовлечении в конфликт на Украине | 360°

Власть 15 сентября 2022, 13:17 Поделиться Telegram

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Viber США обвинили в прямом вовлечении в конфликт на Украине Представитель МИД Захарова заявила о заинтересованности США в боевых действиях на Украине РИА Новости

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США оказались напрямую вовлечены в боевые действия на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что американцам выгодно затягивать конфликт.

«США демонстрируют свою заинтересованность в максимальном затягивании боевых действий на Украине и, конечно, в контроле над этой ситуацией, то есть [речь идет] о прямой вовлеченности Соединенных Штатов Америки в боевые действия», — подчеркнула она.

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Чиновники США, добавила Захарова, откровенно признаются в том, что «американские военные в течение нескольких месяцев готовили недавнее „контрнаступление“ Украины».

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Представитель МИД также заявила, что Вашингтон предоставлял Киеву вооружение и данные разведки. А это, по словам Захаровой, и есть «прямая вовлеченность».

«Тогда у меня вопрос: это все-таки Вооруженные силы Украины или Вооруженные силы Украины и Запада? В том числе они [США] предоставляли киевскому режиму разведданные и ударное вооружение. Простите, это уже не консультационные услуги, это не психологическая и моральная поддержка, это прямая вовлеченность», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что утверждения представителей американских властей об их «неучастии» в конфликте на Украине нелепы и безосновательны, факты говорят об обратном.

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