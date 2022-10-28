США пригрозили адекватным ответом на ядерные угрозы в адрес России | 360°

Власть 28 октября 2022, 16:03 США пригрозили адекватным ответом на ядерные угрозы в адрес России Сенатор Морозов: при ядерной угрозе Россия отреагирует по центрам принятия решений РИА "Новости"

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США должны осознавать, что Россия готова адекватно ответить на все угрозы, в том числе ядерные. Об этом в пятницу заявил член оборонного комитета Совета Федерации Игорь Морозов, слова которого привело РИА «Новости».

Россия, отметил он, должна быть наготове и в случае необходимости отреагировать по всем центрам принятия решений.

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«США должны понимать, что Россия готова адекватно отреагировать по всем центрам принятия решений, в том числе и за океаном, и НАТО не кончается только европейским театром военных действий», — сказал сенатор.

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Морозов пояснил, что Россия имеет свою военную стратегию об использовании ядерного оружия в случае возникновения угрозы для страны. Соединенные Штаты знают об этом, поэтому учитывают аспект в своей сегодняшней стратегии. Но, по словам политика, американцам выгодно создавать ядерную провокацию, потому что это добивает Европу как конкурента на экономическом поле.

Все, что создано в европейских странах, в том числе интеллектуальная собственность, индустриальные и другие активы, попадет к США, как это произошло после Второй мировой войны, добавил сенатор. Для американской стороны — это шанс успешно выйти из той рецессии, в которой находится государство, заключил Морозов.

Ранее «Царьград» сообщил, что Пентагон опубликовал новую редакцию американской Стратегии нацобороны. Соединенные Штаты снимут с вооружения свой самый мощный ядерный боезаряд — гравитационную бомбу B83-1.