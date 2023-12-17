Важное 17 декабря 2023, 11:42 США придется считаться с Россией — Путин Путин: США придется считаться с Россией и искать точки соприкосновения Unsplash

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Соединенным Штатам придется считаться с Россией, констатировал президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что Соединенные Штаты будут вынуждены находить с РФ точки соприкосновения.

«Точки соприкосновения им придется с нами находить, потому что им придется с нами считаться», — указал Путин.

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Он отметил также, что президент США Джо Байден не может не осознавать отсутствие у России заинтересованности в войне с НАТО. Путин предположил: слова Байдена о том, что Россия якобы может напасть на НАТО, если ее не остановить на Украине, — просто «фигура речи», попытка оправдать ошибки в отношениях с РФ.