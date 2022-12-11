Власть 11 декабря 2022, 01:42 США предупредили о последствиях непродуманных и агрессивных действий Сенатор Пушков: последствия агрессивных действий США для них самих длятся десятилетиями Pxhere

Читать 360tv в

США и их союзников предупредили о последствиях непродуманных и агрессивных действий. Российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале заметил, что пока у Запада получается частично амортизировать эти процессы, но бесконечно делать это не получится.

Так Пушков прокомментировал материал The Hill, в котором речь идет о том, что США обеспокоены из-за утечек оружия с Украины, а также его распространения по всему миру.

Реклама

«Последствия агрессивных и непродуманных действий США и их союзников для них же самих длятся десятилетиями. Пока Западу удается, хотя и не нейтрализовать, но частично амортизировать эти процессы. Но потенциал амортизации и у него не бесконечен», — написал сенатор.

Реклама

Ранее Пушков раскритиковал бывшего немецкого канцлера Ангелу Меркель, которая заявила, что цель Минских соглашений заключалась в попытке дать Украине возможность стать сильнее. Он заметил, что Меркель таким заявлением открестилась от самостоятельной позиции по украинскому кризису и признала, что при ней Берлин только играл в Минские соглашения. Вина за переход конфликта в активную фазу, по мнению российского сенатора, целиком лежит на альянсе стран Запада.