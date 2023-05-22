Власть 22 мая 2023, 03:36 США предостерегли от «благословения» Киева на воздушные атаки по Крыму Антонов: Россия будет расценивать удары по Крыму как атаку на любой другой регион страны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Удары по Крыму Москва будет рассматривать как нападение на любой другой регион России, предупредил посол РФ в США Анатолий Антонов. Дипломат предостерег Штаты от «благословения» Украины на удары по полуострову. Его слова привело РИА «Новости».

«Хотел бы предостеречь представителей администрации от легковесности суждений по Крыму, особенно в части „благословения“ киевского режима на воздушные атаки по полуострову. Напомню, что удары по данной территории рассматриваются нами как нападение на любой другой субъект Российской Федерации», — предупредил Антонов.

Реклама

Посол подчеркнул, что Соединенные Штаты должны отдавать отчет в ответных мерах со стороны России.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Америка не против нанесения ВСУ ударов по территории Крыма. В Белом доме в очередной раз подчеркнули, что считают полуостров «украинским», поэтому киевский режим может его бомбить.