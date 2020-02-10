США потратят в 2021 году $700 млн на «противодействие» РФ

Трамп оценил «противодействие» с Российской Федерацией в следующем году в 700 миллионов долларов, из них 24 миллиона он выделил на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией», сообщается в проекте бюджета США на 2021 год.

Как пишет «РИА Новости», американцы видят «главную угрозу» своей безопасности в России и Китае. Администрация Трампа сообщила, что в этом 2020 году американцы все еще сталкиваются с различными опасностями — исламистскими террористами и транснациональными преступниками. Также США тревожат проблемы «возрождающихся конкурирующих национальных государств», включая Китай и Россию.

«Бюджет отражает необходимость для новой американской стратегии, которая бы соответствовала реалиям этой новой эры», — подчеркивается в сообщении бюджета.

2021 финансовый год в Соединенных Штатах начинается 1 октября 2020 года.

Помимо противодействия России и Китаю американцы выделят 170 миллионов долларов на военную помощь Европе и Евразии, в основном на «противостояние российской агрессии».

Ранее «360» писал о том, что администрация Дональда Трампа подготовила проект федерального бюджета на следующий год, согласно которому, США увеличит расходы на оборону и сократит на экологию.