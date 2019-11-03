США пытаются заменить «привычный» формат Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества. Для этого американские власти используют концепцию «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона (ИТР)», отметил Медведев.

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«Мы выступаем за сохранение эффективной системы межгосударственных отношений, которая сформировалась на базе АСЕАН и за многие годы хорошо себя зарекомендовала», — заявил премьер-министр.

По его мнению, действия США могут оказаться «серьезным вызовом» для стран АСЕАН. Медведев обратил внимание на возможное ослабление позиций ассоциации. Кроме того, ее представители могут утратить роль ключевого игрока в решении региональных проблем безопасности.

Медведев напомнил отношение АСЕАН к американской концепции ИТР. Организация подтвердила верность договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и «другим основополагающим документам, на которых строится работа восточноазиатских саммитов».