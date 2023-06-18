Власть 18 июня 2023, 04:32 США попытаются заморозить ход глобальных событий — Пушков Пушков: США попытаются заморозить ход глобальных событий, но развернуть его не удастся РИА «Новости»

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Соединенные Штаты будут стараться заморозить ход глобальных событий, но им не удастся его развернуть. Свои мнением в Telegram-канале поделился сенатор Алексей Пушков.

«США уже неспособны развернуть ход глобальных событий, но они будут стараться сделать все, чтобы его затормозить», — написал сенатор.

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Еще недавно США считали БРИКС «неким недоразумением», а сейчас ведущие развивающиеся страны стремятся вступить в союз, который становится символом многополярного мира.

Сенатор отметил изменения в геополитической обстановке в Арабском мире, сближение России и Китая и отказ Турции слепо следовать указаниям Запада. Пушков назвал эти факторы «нарушением привычной и выгодной для США и Запада конфигурации силовых полей, установившихся в прошлом веке».

Многие страны разделяют мнение России, что единственный путь — это путь к многополярному миру. Неестественный путь — в попытке насаждать гегемонию одного центра силы, во главе которой стоит только одно государство, заявила на полях ПМЭФ-2023 официальный представитель МИД России Мария Захарова.