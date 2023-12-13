Власть 13 декабря 2023, 23:32 США поняли, что Украина их обманула насчет победы на поле боя — Песков Песков: США понимают, что Украина их обманула, никакой победы на поле боя нет РИА «Новости»

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Соединенные Штаты Америки поняли, что киевские власти их обманули и никакой победы на поле боя нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

«Киевский режим им обещал, что дайте нам сто миллиардов долларов и у нас будет победа на поле боя. Сейчас американцы понимают, что их обманули. Никакой победы на поле боя нет», — высказал мнение Песков.

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В Вашингтоне изменили риторику, и к присказке, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, добавилась другая. Что будут поддерживать «в рамках возможного», отметил представитель Кремля.

Неудачи ВСУ на поле боя провоцируют раскачивание лодки и подрыв авторитета власти на Украине, заявил Песков. Он отметил, что в случае с возможной сменой руководства на Украине, спецслужбы РФ располагают специфической информацией и делают выводы на ее основе.