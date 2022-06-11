Соединенные Штаты вместе со своими союзниками продолжают испытывать тяжелейшие последствия санкций, введенных против России. В США инфляция успела разогнаться до рекордного уровня. Такое проседание в экономическом плане неизбежно приведет к потере американской гегемонии в мире. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он обратил внимание, что разрыв США и рядом западных стран существующих экономических отношений с Россией обернулся формированием новых точек роста в мире.

«Группа восьми стран, не участвующая в санкционных войнах — Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция, — по показателю ВВП по ППС опережает на 24,4% старую группу», — отметил Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, Штаты своими руками создали все условия, чтобы страны, которые настроены на диалог и выгодные отношения, образовали с Россией новую «Большую восьмерку».

«Проседая в экономическом плане, США продолжают создавать напряженность в мире. Делают все, чтобы решить свои проблемы за счет других. А это неминуемо приведет к потере гегемонии в мире», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад пытается обвинять Россию во всех своих бедах, в том числе и в инфляции, пытаясь скрыть свои собственные промахи в экономике.