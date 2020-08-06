США поделятся итогами визита Халилзада в Афганистан

«У меня со специальным представителем Госдепартамента США по афганскому урегулированию Залмаем Халилзадом налажены регулярные контакты, и я рассчитываю на то, что он проинформирует российскую сторону об итогах поездки в Кабул, а также в другие столицы (Осло, Доха, Исламабад, София) в рамках нынешнего турне», — отметил он.

Личная встреча Кабулова и Халилзада может пройти в Дохе, в Катаре, на первом заседании прямых межафганских переговоров. Сроки этого раунда зависят от выполнения сторонами договоренностей об освобождении пленных.

По словам Кабулова, пока Россия не выдвигала предложение о принятии у себя межафганских переговоров. Хотя такие просьбы власти страны получали.

Ранее представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил о выводе большей части войск США из Афганистана. Таким образом американская сторона выполнила соглашение с террористической организацией «Талибан»*. Штаты сократили свои силы в Афганистане до 8,6 тысячи человек.

*«Талибан» — организация признана террористической и запрещена в России.