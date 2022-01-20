Песков заявил о риске гражданской войны на Украине из-за угроз США по SWIFT

Угрозы США ввести против России новые санкции могут привести к новому обострению в Донбассе. Власти Украины, получив ошибочную надежду, пойдут на силовое решение конфликта на востоке страны. Как сообщил РБК, с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в Белом доме уже заявили, что не исключают отключения России от международной межбанковской системы платежей SWIFT. Подобные угрозы несут опасность сами по себе, потому что могут привести к тому, что украинские политики в надежде, что Донбасс некому защитить, пойдут на силовое решение, которое обернется гражданской войной.

«Эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки, ибо они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинское руководство, которое, что называется, под сурдинку может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока», — заявил Песков.

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции пригрозил России «катастрофическими последствиями» в случае агрессии по отношению к Украине. В частности, он заявил, что российские банки не смогут использовать американскую валюту.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки пояснила, что любое пересечение российскими военными украинской границы США расценят как вторжение. Она подчеркнула, что ответ на такое поведение будет жестким и быстрым.

Заявления о подготовке России к нападению на Украину начались осенью прошлого года. СМИ сообщили о концентрации военных около западных границ России. Дмитрий Песков отмечал, что перемещение войск идет в пределах страны. Он неоднократно подчеркивал, что все заявления о якобы готовящихся военных действиях — это только нагнетание обстановки со стороны заинтересованных в обострении.