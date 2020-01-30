США «оскалились беззубым ртом» на Россию. В Госдуме прокомментировали новые санкции

Депутаты Госдумы сошлись во мнении, что новые американские санкции против России бесполезны. Член комитета по международным делам Антон Морозов назвал эту меру США «недружественным шагом», а депутат от крымского региона Михаил Шеремет — оскалом «беззубого пса».

США добавили в санкционный список восемь граждан России, а также российскую компанию «Гранд Сервис Экспресс». Под санкции попали чиновники Севастополя и Крыма.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что дополнительные санкции являются неконструктивными.

«Это никак не повлияет на их работу, поскольку операции по железнодорожным перевозкам осуществляются на территории нашей страны, и американцы никак не могут на это повлиять», — убежден Морозов.

В интервью RT он добавил, что Россия всегда готова укреплять взаимоотношения с США. Кроме того, пытается избегать провокаций. Член Госдумы надеется, что США продемонстрирует заинтересованность в развитии двусторонних отношений в позитивном ключе.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что продолжается «старая песня» и США снова ничем не удивили.

«Продолжение марлезонского балета. Причина — не только кризис жанра в США, но также углубление политического и экономического кризиса внутри страны», — процитировало его РИА «Новости».

Михаил Шеремет сравнил Соединенные Штаты со злопамятным и беззубым псом, склочность которого заставила отвернуться от него всю стаю. Поэтому ничего не остается, как «скалиться на прохожих». Новые санкции против России были введены США «от бессилия». Шеремет еще раз сделал акцент на том, что Крым есть и будет законной территорией РФ.