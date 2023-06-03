Власть 03 июня 2023, 01:44 США обвинили в напряженности на Корейском полуострове Дипломат Евстигнеева: США являются первопричиной напряженности на Корейском полуострове Freepik

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Стремление США и их союзников посильней надавить на КНДР является первопричиной напряженности на Корейском полуострове. Об этом заявила на заседании Совета безопасности ООН заместитель постпреда РФ при всемирной организации Анна Евстигнеева. Российского дипломата процитировало РИА «Новости».

Евстигнеева отметила, что обстановка в субрегионе значительно обострилась за последнее время.

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«Мы не раз указывали на первопричину наблюдаемого сейчас витка напряженности — стремление США и их союзников нарастить давление на КНДР в рамках концепции так называемого „расширенного сдерживания“», — заявила дипломат.

Для всех должны быть очевидны негативные последствия активных военных учений на полуострове, но США не планируют прекращать провокационные действия. США и Южная Корея 25 мая провели боевые учения недалеко от границы с Северной Кореей, и это лишь первые из запланированных маневров, отметила Евстигнеева. Такие действия дестабилизируют обстановку в регионе, уверена дипломат.