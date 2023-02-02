Власть 02 февраля 2023, 09:43 США обошли запреты по работе посольства в России — Антонов Посол Антонов заявил, что в дипмиссии США в Москве работают более 130 неамериканцев РИА «Новости»

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Соединенные Штаты не соблюдают наложенные Россией запреты по работе американской дипломатической миссии в Москве. Там трудятся 130 сотрудников, которые не являются гражданами США. Об этом заявил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале российской посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, российские ограничения полностью не выполняются американской стороной, она пытается их обойти.

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«Только по официальным данным, сегодня в американском посольстве трудится более 130 так называемых административных работников, которые не являются гражданами США», — сказал Антонов.

Он добавил, что этот факт является одной из причин, по которой «мы не можем избавиться от дефицита своих кадров». Посол отметил, что речь идет о водителях, механиках, плотниках, электриках, специалистах в области связи. Все эти люди нужны для поддержания нормального состояния служебных помещений дипмиссий и жилья представителей РФ в США.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Штаты продолжают жаловаться на нехватку сотрудников в своем представительстве в Москве.