США объявят о новых санкциях против России в ближайшие недели

США «в течение недель, не месяцев» объявят о введении новых санкций против России. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она уточнила, что ограничения могут ввести из-за приписываемого России влияния на президентские выборы 2020 года, сообщений о награде за убийство американских солдат в Афганистане и из-за кибератак с помощью взлома программы SolarWinds.

«Мы хотим дать команде — кибер-команде, команде национальной безопасности — время, чтобы завершить этот процесс. И, конечно же, как и в любом случае, решающее слово остается за президентом», — заявила Псаки на брифинге.

Таким образом пресс-секретарь Белого дома ответила на вопрос, стоит ли ждать новых санкций против РФ после заявления Байдена о том, что США никогда не признают Крым российским.

26 февраля Байден указал на существование «простой истины: Крым — это Украина». США будут вместе с республикой «противостоять агрессивным действиям России».

«Мы продолжим работу, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее злоупотребления и агрессию на Украине», — добавил глава государства.