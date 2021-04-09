Предложение президента США Джо Байдена выделить Пентагону 715 миллиардов долларов, в том числе на сдерживание Москвы и Пекина, показало, во сколько американцы оценивают русофобию и синофобию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Facebook, что именно такую сумму придется дополнительно заплатить налогоплательщикам в США за разрешение отношений с Россией и Китаем.

«Ларчик-то просто открывался, оказывается. Белый дом объявил цену русофобии и синофобии», — подчеркнула Захарова.

Она обратила внимание на тот факт, что в сентябре 2020 года государственный долг США вырос до 26,9 триллиона долларов.

В проекте президентского бюджета на 2022 год, который опубликовал Белый дом, шла речь о выделении Пентагону 715 миллиардов долларов на различные цели. В обращении к конгрессу Байден в том числе упомянул, что средства пойдут на сдерживание исходящей от Китая и России угрозы.

Министр обороны США Ллойд Остин 10 апреля отправится в Израиль, посетит Германию, Великобританию и штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.