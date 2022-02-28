США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата

Американские власти объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата на фоне спецоперации РФ в Донбассе. Им предписали покинуть страну до 7 марта.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал решение США «еще одним враждебным шагом в отношении российской миссии ООН». Его слова привели «Известия».

Действия Соединенных Штатов, подчеркнул дипломат, грубо нарушают обязательства по соглашению о принимающей стране. Россия не оставит подобное без ответа.

Высылку российских дипломатов из Евросоюза ранее допустил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. В ряде стран подобное уже практиковали.

Россия начала спецоперацию в Донбассе 24 февраля. Через четыре дня в Гомельской области Белоруссии состоялись переговоры РФ и Украины. Они длились более пяти часов. Стороны отметили, что достигли определенного прогресса. Обсуждение продолжат в ближайшие дни.