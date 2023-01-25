Власть 25 января 2023, 04:28 США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение — МИД МИД: США больше не скрывает своих целей, стремясь нанести России стратегическое поражение РИА «Новости»

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Разговоры о пересечении «красных линий» остались в прошлом, поскольку США стремятся нанести России стратегическое поражение. Таким образом в МИД РФ прокомментировали слова заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полонского о том, что Запад пересек «еще не все красные линии». Об этом сообщил ТАСС.

«Рассуждения о красных линиях остались в прошлом. США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение. Не замечать реальность невозможно», — пояснили в министерстве.

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До этого Полянский подтвердил, что США и НАТО оказались втянуты в конфликт на Украине. Западные страны предоставляют Киеву вооружение и финансовую помощь.

В Вашингтоне не скрывает, что американские инструкторы долгое время готовили украинских солдат к конфликту. По словам бывшего главы Госдепа Майка Помпео, США проделали большую работу, научив украинцев «защищать свою страну».

Однако это не мешает российским военнослужащим наступать сразу по нескольким направлениям в зоне спецоперации. Войска продвигаются вперед, отбрасывая бойцов ВСУ со своих позиций.