США не выдали визы еще нескольким российским дипломатам

США прокомментировали невыдачу виз 10 российским делегатам Подробнее

Ранее стало известно, что въездные документы не смогли получить 10 членов Совета Федерации, которые должны были участвовать в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

По словам Небензи, произошла «безобразная ситуация», при этом визы не смогли получить и некоторые представители делегации на конференцию ДВЗЯИ, которая пройдет на этой неделе.

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Сколько россиян, едущих на конференцию, не получили американских виз, Небензя не уточнил. Он отметил, что всего въездные документы не смогли получить более 10 человек.

«У нас уже была ситуация, когда на конференцию не допустили российских делегатов, и нам пришлось не допустить проведения этой конференции, потому что решение принимается консенсусом», — добавил постпред России.

Причин невыдачи виз в Вашингтоне не назвали. В Кремле пообещали дать на это жесткий ответ.