Власть 16 февраля 2023, 23:25 США не показали готовности по урегулированию конфликта на Украине — Рябков Рябков: речи о диалоге с США по урегулированию конфликта на Украине не идет Pxhere

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Соединенные Штаты пока не показывают готовности к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. По его словам, речи о диалоге с США по данному вопросу не идет.

«Я не вижу готовности Вашингтона ни в малейшей степени прислушиваться к нашим подходам, к нашим приоритетам», — сказал он.

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По его словам, в такой ситуации нельзя говорить о каком-то дипломатическом или политическом процессе. Россия не станет прогибаться под нажимом со стороны США. Американские элиты решили, что дальнейшему росту роли РФ на мировой арене нужно поставить заслон, подчеркнул Рябков. Они решили, что сейчас им представился для этого исторический шанс.

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Соединенные Штаты считают, если сейчас не пойти лобовое столкновение с Москвой, потом это будет сложнее сделать. Но такое поведение замглавы российского МИД назвал стратегическим просчетом и исторической ошибкой.

Рябков накануне заявил, что информация американского журналиста Сеймура Херша по расследованию терактов на «Северных потоках» не обойдется без последствий для США.