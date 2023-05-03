Власть 03 мая 2023, 01:27 США не будут сохранять Украину как государство — Патрушев Секретарь СБ РФ Патрушев: сохранение Украины как государства не входит в планы США РИА «Новости»

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Сохранение Украины как государства не входит в планы Соединенных Штатов. Территория страны нужна им для «нещадной эксплуатации природных ресурсов». Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в интервью газете «Известия».

«Следуя такой неонацистской линии, Вашингтон уже превратил ее (Украину — прим. ред.) в территорию, которую миллионы людей массово покидают, стремясь найти за границей защиту от социально-экономических проблем и профашистских притеснений», — отметил секретарь Совбеза.

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По словам Патрушева, 30 лет потрясений, которые на Украине организовал Вашингтон, привели к сокращению числа жителей страны вдвое. Традиционное население Украине США не нужно. Американцы с легкостью идут на продолжение противостояния с Россией до последнего украинца.

«При этом сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит», — подчеркнул Патрушев.

Запад захотел построить однополярный мир, уничтожив при этом Россию. Однако англосаксы не учли мощь страны и волю россиян к независимости, отметил Патрушев.