Власть 07 апреля 2023, 15:25 США начали поиск сбежавших из Украины участников военно-биологических проектов Минобороны России: США ищут покинувших Украину участников военно-биологических проектов РИА «Новости»

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Представители США начали поиски участников военно-биологических проектов, сбежавших из Украины, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, Штаты отрицают документально подтвержденные факты незаконных исследований.

Министерство обороны России опубликовало имена новых фигурантов незаконных военно-биологических исследований на Украине. Часть из них покинули территорию страны, чтобы избежать ответственности за проведение исследований, отметил Кириллов.

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«Для предотвращения возможной утечки сведений о незаконной деятельности Пентагона американская администрация предпринимает экстренные меры по их розыску и возвращению», — уточнил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты.

Он добавил, что Госдеп США пытается поставить под сомнение ряд документально подтвержденных фактов проведения незаконных исследований. По словам Кириллова, Штаты предпринимают попытки обвинить Россию в дезинформации. В Минобороны добавили, что истинной целью американских биологических программ является создание плацдарма для размещения сил НАТО вокруг России.