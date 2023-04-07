07 апреля 2023, 15:25
США начали поиск сбежавших из Украины участников военно-биологических проектов
Минобороны России: США ищут покинувших Украину участников военно-биологических проектов
Представители США начали поиски участников военно-биологических проектов, сбежавших из Украины, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, Штаты отрицают документально подтвержденные факты незаконных исследований.
Министерство обороны России опубликовало имена новых фигурантов незаконных военно-биологических исследований на Украине. Часть из них покинули территорию страны, чтобы избежать ответственности за проведение исследований, отметил Кириллов.
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«Для предотвращения возможной утечки сведений о незаконной деятельности Пентагона американская администрация предпринимает экстренные меры по их розыску и возвращению», — уточнил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты.
Он добавил, что Госдеп США пытается поставить под сомнение ряд документально подтвержденных фактов проведения незаконных исследований. По словам Кириллова, Штаты предпринимают попытки обвинить Россию в дезинформации. В Минобороны добавили, что истинной целью американских биологических программ является создание плацдарма для размещения сил НАТО вокруг России.
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