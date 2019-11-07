США могут выйти из Договора по открытому небу. У России уже готов ответ

Ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал постановление, в котором прописано намерение Вашингтона выйти из Договора по открытому небу. Ермаков подчеркнул, что подобное решение нанесет удар по безопасности во всем мире.

Политики США выступили против выхода из Договора по открытому небу Подробнее

«К сожалению, наши американские коллеги занимаются этим целенаправленно с конца 1990-х годов прошлого века», — заявил дипломат и отметил, что Москва не восприняла намерение США как «большой сюрприз».

Представитель российского МИД добавил, что у России уже готовы ответные шаги, если Соединенные Штаты все-таки выйдут из соглашения.

Ранее Элиот Энгел, глава комитета американской палаты представителей, рассказал о своей обеспокоенности планами США. Он направил письменное уведомление в Белый дом, адресовав его советнику президента по вопросам национальной безопасности. О чем именно говорилось в письме, конгрессмен не стал распространяться.

По данным Минобороны РФ, разведчики США обвинили Москву в нарушении Договора об открытом небе. Этим они намеревались помешать наблюдательным полетам над территорией своей страны.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, подчеркнула: официальных заявлений о выходе Соединенных Штатов из соглашения не было. Договор по открытому небу, по мнению Москвы, — важный инструмент обеспечения безопасности в Европе.

Договор по открытому небу подписали в 1992 году. Действовать он стал лишь 10 лет спустя. 34 страны-участницы договора получили право открыто собирать информацию о военных мероприятиях и армиях друг друга.