Власть 19 апреля 2023, 01:35 США могут обмануть в любой момент — Лавров Глава МИД России предупредил, что США могут обмануть в любой момент РИА «Новости»

Читать 360tv в

Соединенные Штаты Америки могут обмануть в любой момент, и это всем прекрасно известно, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто. Слова российского дипломата передало РИА «Новости».

Журналисты попросили Лаврова прокомментировать действия США, которые сначала намекали на возможность снятия санкций с Венесуэлы, а потом пригрозили еще большими рестрикциями, если власти страны не пойдут на переговоры с оппозицией.

Реклама

«Я хочу подчеркнуть, что всем прекрасно известно, что Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент и гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает позицию Венесуэлы. Глава МИД РФ считает, что венесуэльцы должны сами решать, как будет развиваться их страна, несмотря на давление незаконных санкций.