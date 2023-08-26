Власть 26 августа 2023, 00:32 США корыстно использовали свое председательство, созвав заседание СБ ООН по КНДР — Небензя Небензя: США использовали кресло в СБ ООН, созвав заседание по испытаниям в КНДР Unsplash

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США в очередной раз продемонстрировали беспардонный подход к использованию своего кресла председателя в Совбезе ООН. Американское председательство запросило созыв заседания Совета по ракетным испытаниям в КНДР для продвижения своих корыстных интересов, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Его процитировал ТАСС.

«Данное заседание — очередная в этом месяце иллюстрация беспардонного подхода американского председательства к использованию своего кресла в Совете для продвижения своей узкокорыстной, политизированной повестки», — заявил Небензя.

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США не удосужились создать даже видимость консультаций среди членов СБ ООН по поводу необходимости такого заседания и его формата, отметил российский постпред. Этим Штаты продемонстрировали безразличие к мнению других членов Совета, считает Небензя.

Заседание СБ ООН по ракетным испытаниям в КНДР — это «циничная и лицемерная попытка» США нарастить давление на Пхеньян, уверен дипломат. Это делается для отвлечения внимания от безрассудных действия Вашингтона в регионе, которые и есть реальная угроза безопасности, подчеркнул Небензя.

Учения Соединенных Штатов и их союзников в районе Корейского полуострова могут привести к войне, заявил зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан.