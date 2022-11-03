Важное 03 ноября 2022, 09:49 США и Великобритания начали вербовать террористов для поддержки Украины — Патрушев Секретарь Совбеза Патрушев: США и Великобритания вербуют террористов для поддержки Украины

Читать 360tv в

Великобритания и Соединенные Штаты занимаются вербовкой террористов из международных группировок. Потом эти люди участвуют в боевых действиях на стороне киевского режима. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, написал ТАСС.

«Спецслужбами США и Англии осуществляется вербовка участников международных террористических организаций с целью их переброски для участия в боевых действиях на стороне киевского режима», — сказал он на встрече с коллегами из стран СНГ.

Реклама

По его словам, именно США спонсируют создание учебников для стран СНГ, где дается искаженное понимание истории СССР. Кроме того, англосаксы устроили на Украине плацдарм для давления на Россию, также они работают для создания прецедента для дробления русского этноса.

Реклама

Патрушев обвинил Штаты в осуществлении терактов на «Северных потоках». В организации этого преступления, по его мнению, американцам помогали британцы.