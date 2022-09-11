США и Украину уличили в финансировании деятельности по дискредитации выборов в России | 360°

Власть 11 сентября 2022, 20:18 Поделиться Telegram

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Viber США и Украину уличили в финансировании деятельности по дискредитации выборов в России Депутат ГД Пискарев перечислил страны, финансирующие дискредитацию выборов в России РИА «Новости»

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Иностранные государства предпринимают попытки влиять на проведение выборов в России, заявил депутат Госдумы Василий Пискарев. Деятельность финансируют преимущественно из США, Великобритании, Франции, Швеции и с Украины, сообщил ТАСС.

Думская комиссия установила, что западные правительственные организации пытались поддержать некоторых кандидатов на муниципальных выборах в Москве.

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«За последнее время объем финансирования этой подрывной деятельности против России вырос во много раз и, по экспертным оценкам, составляет не менее 30 миллионов долларов ежемесячно», — уточнил Пискарев.

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В России в эти выходные проводят единый день голосования. Он стартовал еще в пятницу. Выборы провели в 82 регионах страны.

Два часа назад стали известны первые результаты региональных выборов. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, на выборах губернатора Томской области лидирует временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Мазур. Он представляет партию «Единая Россия». На втором месте — кандидат от «Справедливой России» Галина Немцева.

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